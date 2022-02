Georgina Rodriguez : son précieux cadeau à Cristiano Ronaldo pour son anniversaire (photos)

Le Portugais a eu 37 ans ce samedi, et Georgina l’a surpris avec une fête et une nouvelle voiture pour sa collection : une Cadillac Escalade 2022.

Ce samedi, Cristiano Ronaldo a accompli rien de plus et rien de moins que 37 ans, mais montrant que l’âge n’est qu’un chiffre, et c’est que la star portugaise reste de la même manière que les années précédentes, et les célèbre aussi plus heureux que jamais.

L’attaquant de Manchester United vit un grand moment dans sa vie professionnelle et personnelle, et c’est qu’il attend deux jumeaux avec sa partenaire, Georgina Rodríguez, qui a récemment créé son documentaire sur Netflix ‘I am Georgina’.

L’hispano-argentine voulait surprendre son partenaire avec une grande fête surprise où elle a réuni ses meilleurs amis pour un grand dîner d’anniversaire.

Mais ce n’est pas tout, mais en ce jour très spécial, Cristiano a également pu souffler les bougies d’un gros gâteau sur lequel on peut lire ‘CR7’ et profiter du cadeau que l’influenceur lui a fait : une nouvelle voiture pour sa grande collection.

Une nouvelle voiture familiale

La collection de voitures de Cristiano ne cesse de s’agrandir, et depuis encore un an, Georgina a de nouveau opté pour un véhicule haut de gamme pour surprendre son compagnon, même s’il s’agit cette fois d’une voiture familiale en vue de l’arrivée des deux petits au famille. Un Cadillac Escalade 2022, la quatrième génération de modèles SUV de la marque.

Une œuvre d’art authentique avec laquelle Cristiano, Georgina et compagnie pourront profiter de tout le confort possible, avec le premier écran OLED couleur incurvé de 38,3 pouces de l’industrie, avec le meilleur système audio du marché, la navigation en réalité augmentée, une caméra à 360º pour avoir tous les angles lors des manœuvres et avec un design élégant et innovant.

Un véhicule de luxe à la portée de très peu, surtout pour son prix , qui débute à près de 100 000 euros ( 98 567,80 euros précisément, tel qu’il apparaît sur son propre site Internet), et qui cherche à côtoyer d’autres grandes firmes du marché.

«Joyeux 37 ans à l’amour de ma vie. Nous t’aimons à l’infini. Meilleur père et meilleur partenaire de vie que Dieu ait pu nous assigner. Combattant et méritant toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Tu es la perfection et l’inspiration», a écrit Georgina sur son profil Instagram en légende d’une publication dans laquelle elle a montré des images, où Cristiano est vu en train de recevoir son «petit» cadeau et à la grande fête d’anniversaire de la nuit.

Une date très spéciale pour le Portugais, qui vit un grand moment de sa vie, auquel deux nouveaux membres arriveront en 2022 dans sa grande famille.