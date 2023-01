Georgina Rodriguez s’adapte à l’Arabie saoudite, les critiques pleuvent sur elle

On a supposé que Georgina Rodríguez aurait du mal à s’habituer aux nouvelles traditions et vêtements qui existent en Arabie saoudite maintenant que Cristiano Ronaldo joue pour Al Nassr.

On a beaucoup dit que l’Espagnol n’était pas content et il a été dit que le couple ne passerait pas un bon moment. Ceci après qu’une vidéo dans laquelle la joueuse a donné quelques mots de remerciement dans le stade bondé de Marsol Park est devenue virale, elle s’est comportée avec distance sans serrer son mari dans ses bras.

Forte des critiques, la mondaine a décidé de montrer sur ses réseaux sociaux qu’elle est heureuse et s’adapte à sa nouvelle vie. Tout comme il veut que ses enfants, Cristiano Jr (12 ans), les jumeaux Eva et Mateo (5 ans), Alana (5 ans) et la petite Bella Esmeralda, à peine âgée de neuf mois, se sentent à l’aise et fassent de l’Arabie saoudite leur nouvelle patrie.

Pour cette raison, l’Espagnole a décidé de faire des défis amusants avec ses petits ainsi que de faire des courses avec des voitures télécommandées.

Georgina Rodriguez divise les réseaux sociaux pour sa tenue

Dans la vidéo, on peut voir Georgina Rodríguez vêtue d’un mini short et d’un haut de sport rose phosphorescent, ce qui a surpris les règles vestimentaires conservatrices qui existent dans le pays.

Et apparemment c’est ce vêtement qui a divisé les internautes, puisque dans la bobine on peut lire différents commentaires en arabe où ils rejettent la façon dont le mannequin s’habille. Alors que d’autres sont moins conservateurs et disent qu’elle est une étrangère et qu’elle n’est pas obligée de suivre les règles.

«Franchement, Georgina était très respectueuse et gentille, et son traitement s’est affiné dès sa première arrivée en Arabie Saoudite… et son goût pour la gratitude et les vidéos qu’elle a postées sur l’accueil de Cristiano et sa famille …

J’espère que le commentaire était similaire et reflète une douce image de nous en tant qu’Arabes, et il n’y a pas besoin de commentaires non civilisés qui ne nous représentent pas du tout», était l’un des commentaires positifs que l’on peut lire.

«Pour les musulmans qui sont assis autour de justifier leurs actions. Il leur est interdit de dire musulmans. Nous sommes tous créés pour adorer. Peu importe que vous soyez musulman ou le reste de ceux qui se convertissent à l’islam. Où est le Nous devons rester là, je suis d’accord contre ces choses parce qu’elles affectent notre génération dans son ensemble à l’époque», était l’un des commentaires qui désapprouvaient sa tenue.