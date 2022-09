Georgina Rodriguez : sa sœur dévoile une nouvelle photo de la petite Bella Esmeralda

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo étaient les parents de Bella Esmeralda en avril de cette année.

Malgré la distance, Ivana et Georgina Rodríguez ont eu recours à la technologie pour tuer le mal du pays.

Ce vendredi 16 septembre, la soeur du compagnon de Cristiano Ronaldo a partagé les enregistrements d’un appel vidéo, et sur l’une des images il est possible d’apercevoir la petite Bella Esmeralda, âgée de quatre mois.

«Mon moment le plus heureux ! Bonne nuit», a-t-il écrit dans les stories de son compte Instagram. «J’adore les appels vidéo du matin avec ma sœur et nos bébés. Ils sont ma vie», a-t- il ajouté.

Il faut se rappeler que la naissance de la fille a également été marquée comme une journée douce-amère dans la vie du couple, car ils ont perdu leur jumeau en couches, qui n’a pas pu résister et a fini par mourir.