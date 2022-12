Georgina Rodriguez : sa sœur a promis de raconter les intimités du mannequin et de Cristiano Ronaldo

La Coupe du monde 2022 au Qatar commence à entrer dans la phase de définition, avec huit équipes cherchant à atteindre le plus grand objectif. L’une de ces équipes est celle du Portugal, qui a Cristiano Ronaldo comme figure de proue, donc sa partenaire, Georgina Rodriguez, est dans le pays pour soutenir l’attaquant.

Cependant, en plus d’être présente aux matchs de Cristiano, Georgina profite également de son séjour pour pouvoir arpenter les rues de Doha, l’une des villes les plus exclusives au monde. Le mannequin, qui séjourne dans l’un des hôtels les plus luxueux du pays, a montré des photos depuis un lieu imposant.

En attendant le match des quarts de finale, où CR7 affrontera l’équipe nationale marocaine, Georgina Rodríguez a profité de sa journée de congé et est partie avec toute sa famille et ses enfants dans le désert de Doha, d’où elle a partagé d’incroyables cartes postales. Sur l’une des montagnes de sable, on peut voir tous les drapeaux des pays participants à la Coupe du monde.

Le plus grand désert du Qatar est situé au sud-ouest de Doha et se caractérise par son expérience unique lors de sa visite. Sur le chemin du désert, vous pouvez voir des boutiques et des lieux caractéristiques avec des objets traditionnels de l’endroit. Ainsi, après la victoire de Cristiano face à la Suisse, Georgina ne voulait pas rater cette incroyable expérience.

Lors de son séjour dans les lieux, il en a profité pour prendre des photos avec les enfants qu’il partage avec Cristiano Ronaldo , en plus d’emmener toute sa famille et celle de CR7.

Lors des derniers jours au Qatar, Georgina a montré qu’elle savait passer un bon moment et elle n’a pas manqué l’occasion de visiter l’un des endroits les plus emblématiques du monde.

Le conflit de Cristiano Ronaldo en pleine Coupe du monde

Malgré le fait que le Portugal vit des moments incroyables, après avoir obtenu le billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est revenu dans un scandale après avoir refusé de s’entraîner avec les remplaçants. Lors du match contre la Suisse, Georgina avait publié un démenti soutenant le joueur, qui avait démissionné des gros titres.

Maintenant, après un nouveau combat avec l’entraîneur, Cristiano a dû s’entraîner avec les remplaçants, ce que l’attaquant n’a pas beaucoup aimé, qui ont dû faire du travail de gym pendant que les titulaires faisaient des tâches sur le terrain.

Ainsi, cette nouvelle détermination du sélectionneur du Portugal aurait une nouvelle fois exaspéré Georgina Rodriguez, qui s’est déjà exprimée sur ses réseaux sociaux.