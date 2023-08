Georgina Rodriguez : sa montre luxueuse dans le plus pur style Cristiano Ronaldo (photos)

Le mannequin a surpris ses fans avec une montre d’une valeur de 94 000 dollars de la marque Jacob & Co, associée au footballeur.

Le goût de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez pour les bijoux n’est pas un secret. Dès qu’ils le peuvent, ils sortent certaines de leurs pièces les plus luxueuses, comme on a pu le voir il y a quelques semaines, le mannequin qui a publié diverses images sortant de l’eau avec différents bijoux sous forme de colliers et de boucles d’oreilles.

Mais voilà que l’Espagnole-Argentine a surpris ses plus de 50,4 millions d’abonnés Instagram en republiant une publication de la firme de joaillerie de luxe Jacob & Co, célèbre avant tout pour les montres, et qui est associée à différentes stars comme l’ancien footballeur du Real Madrid lui-même, pour qui ils ont même réservé une collection de pièces de luxe.

Une montre d’une valeur de 94 000 $

Désormais, celui de Jaca s’est vanté de porter une pièce très proche du style de l’attaquant du Al Nassr FC. Une montre de la marque qui collabore avec lui, et que Georgina a déjà portée pendant ses vacances.

Une montre fabriquée avec soin et dotée d’un couvercle rempli de diamants blancs combinés à de l’or rose, d’un verre saphir rouge assorti à la chaîne rouge qui entoure le poignet en peau d’alligator et d’aiguilles en or. Un bijou Jacob & Co qui, avec tout ça, se démarque parmi une multitude de pièces, et qui est évalué à 94 000 $.

Une montre qui rejoint ainsi une large collection de bijoux que le modèle a à son actif, et qui fait aussi grandir encore plus son patrimoine.

Une fortune qui grandit avec celle de Cristiano, tous deux formant l’un des couples les plus riches du moment, encore plus avec l’arrivée de la téléréalité de Georgina sur Netflix ou ses apparitions dans divers magazines et le mannequinat pour différentes marques.