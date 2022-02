Georgina Rodriguez révèle un épisode important de son intimité avec Cristiano Ronaldo

Le mannequin a révélé quelles sont les responsabilités nationales de l’attaquant de Manchester United dans son nouveau documentaire Netflix.

Georgina Rodriguez est une petite amie passionnée lorsqu’il s’agit de s’assurer que son petit ami Cristiano Ronaldo est toujours pourvu.

S’adressant à Sportweek dans une récente interview, la petite amie enceinte de Cristiano a révélé qu’elle ne laissait pas le footballeur s’inquiéter des tâches ménagères et des responsabilités car il avait déjà beaucoup à faire.

«Il ne cuisine pas», a déclaré Rodríguez au magazine italien. «Après vous être entraîné toute la matinée, vous méritez de trouver sur la table une assiette chaude de plats préparés avec amour. «Nous avons un chef, et parfois je cuisine», a-t-il ajouté.

Georgina a ajouté que Cristiano s’abstient de toutes les tâches qui pourraient affecter sa concentration sur sa vie d’athlète.

«Changer une ampoule dans notre maison est impossible car nous avons de très hauts plafonds», a-t-il déclaré. «Si vous étiez Cristiano Ronaldo, changeriez-vous une ampoule à près de 20 pieds du sol ?

«C’est mieux de ne pas le faire. Il doit prendre soin de lui pour être le meilleur possible. Je m’occupe du reste. Je m’assure que tout va bien. J’aime prendre soin de ma maison et de ma famille.»

Parlant de la routine de gym de son petit ami super en forme, Georgina a ajouté que Cristiano était son inspiration et sa motivation pour rester en forme.

«Nous partageons la salle de gym parce que nous n’en avons qu’une dans la maison», a-t- il déclaré. «J’ai appris beaucoup de lui. «Il m’apprend et me motive. En fin de compte, vous êtes le reflet de ce que vous voyez, et je le vois.

«J’étais déjà en bonne santé et sportif, mais maintenant je me sens encore mieux grâce à lui. Il est Cristiano Ronaldo après tout.» «Il est mon inspiration.»