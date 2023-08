Georgina Rodriguez révèle : «Cristiano Ronaldo et moi avons fait l’amour dans…»

Très discret sur sa vie intime, Cristiano Ronaldo vient de voir une partie de son intimité exposée par sa fiancée. Sans vergogne, Georgina Rodriguez avoue où elle a eu des relations intimes avec l’attaquant portugais, et ce n’était pas au lit.

Dans l’émission de télé-réalité «I’m Georgina» diffusée sur Netflix et qui rencontre un succès absolu, la mannequin et femme d’affaires montre des aspects intimes de sa vie professionnelle et professionnelle.

Dans la saison 2 de la série-documentaire «I am Georgina», Georgina Rodriguez vient de divulguer un fait qui touche à sa sexualité avec son compagnon Cristiano Ronaldo.

Discutant avec son ami Ivan alors qu’ils visitaient un spa, dans une courte séquence de l’émission, Georgina Rodriguez faisait part à ce dernier de sa peur de ne pas voir ses bras dans l’eau en raison d’un nouveau tatouage, sauf que Ronaldo lui, l’a poussée très loin.

«J’avais évité de nager à la plage, mais je suis rentrée à la maison et Cris (Cristiano Ronaldo) m’a dit d’aller au spa. J’étais super contrariée d’avoir les bras levés dans le spa pour qu’ils ne se mouillent pas. J’étais fatiguée d’avoir mes bras comme ça», a-t-elle déclaré.

Avant d’être relancée par son ami qui a poursuivi avec un tacle : «L’amour aurait pu se faire au lit, pas au spa», a-t-il taquiné. Ce qui a poussé Geogina à faire une confidence : «Non, nous l’avons fait là-bas (dans le spa)», a-t-elle répondu. Une révélation qui a attiré l’attention des téléspectateurs.