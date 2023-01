Georgina Rodriguez répond aux rumeurs selon lesquelles sa relation avec Cristiano Ronaldo est en crise

Immédiatement chez les fans de l'ex de Brad Pitt, des rumeurs d'une possible idylle ont commencé puisque l'interprète, en plus d'être beau gosse, est célibataire. Après avoir vu «Un tramway nommé désir» à Londres, Angelina Jolie et sa fille, Shiloh, ont rejoint la vedette de la pièce, Paul Mescal, pour un café et une conversation animée. La photo…