Georgina Rodríguez raconte : «Le jour où j’ai rencontré Cristiano Ronaldo je…»

Georgina Rodríguez se souvient en détail du jour où elle a rencontré Cristiano Ronaldo fin 2016, alors que l’attaquant jouait encore pour le Real Madrid.

Si on parle de football et de luxe, on pense tout de suite à Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez . Le couple a commencé leur relation en 2016, et alors que leur vie s’est complètement transformée lorsque l’amour a frappé à leur porte, c’est ce dernier qui a connu le changement le plus radical.

Les célébrités se sont rencontrées lorsque le mannequin travaillait comme assistante commerciale dans l’un des magasins Gucci que l’athlète avait l’habitude de visiter à Madrid.

Selon ce que Georgina Rodríguez a déclaré au magazine italien Grazia, ce qui a le plus attiré l’attention du footballeur, c’est sa «taille, son corps et sa beauté».

«Le jour où j’ai rencontré Cristiano je vais au travail, j’arrive chez Gucci et, en sortant du magasin, je vois apparaître un très bel homme. J’ai arrêté et mon estomac a commencé à me chatouiller et je me suis dit : ‘Mais qu’est-ce qui ne va pas avec moi ?’

Quelques jours plus tard, nous nous sommes revus lors d’un événement d’une autre marque. C’est alors que nous avons pu échanger dans une atmosphère détendue, en dehors de mon environnement de travail.

Ça a été le coup de foudre pour tous les deux, ça a été un ‘clic», a-t-il raconté à la première personne lors d’une conversation avec le magazine Grazia en Italie.