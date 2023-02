Georgina Rodriguez porte la tenue parfaite qui affine la taille et met en valeur les hanches (photos)

La mannequin et femme d’affaires éblouie par sa tenue et a précisé que ce 2023 sera une tendance.

Ce n’est un secret pour personne que l’une des femmes qui aime être toujours à la mode et montrer ses looks spectaculaires, aussi simple soit-il, n’est autre que Georgina Rodriguez.

À cette occasion, Georgina Rodriguez porte une mode qui sera sûrement une tendance en 2023 et avec laquelle elle a montré qu’elle avait un grand style, car le look décontracté avec lequel elle apparaît améliore encore son corps spectaculaire et minuscule qu’elle a malgré le fait d’être la mère de deux belles filles.

Sur la photo avec laquelle la femme d’affaires a ébloui les hommes saoudiens, elle apparaît d’abord dans ce qui ressemble à un ascenseur, vêtue d’une tenue violette coquette et sensuelle composée d’un haut court à fines bretelles, d’une mini jupe supplémentaire et d’un legging assorti.

Le look avec lequel Georgina Rodriguez a réussi à être une tendance a été complété par de belles et frappantes tresses qui ornaient tous ses cheveux, comme chaussures, elle a opté pour des chaussures de tennis blanches confortables assorties à ses bas, et pour lui donner cette touche de jeunesse, elle portait un petit sac rose qui traversait le devant de sa poitrine.

Sans aucun doute, cette combinaison que portait Georgina Rodríguez nous a immédiatement rappelé la mode qui prédominait il y a quelques années et qui ne se présentait pas seulement sur des jeans, mais aussi sur des leggings de différentes tonalités vibrantes, comme Ashley Tisdale ou Hillary en portaient à l’époque. merde.

Ce qui est certain, c’est que Georgina Rodríguez nous montre une fois de plus son grand style dans différentes apparitions sur et hors du tapis rouge.

Et nous sommes plus que sûrs que ce nouveau vêtement nous excite de le revoir et l’influenceur l’a fait de manière formidable. Et qu’avez-vous pensé de la combinaison du modèle ?