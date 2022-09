Georgina Rodriguez, petite amie de Cristiano Ronaldo avoue : «J’ai regardé mes enfants dans les yeux et là j’ai vu…»

Georgina Rodriguez est prête à retourner sur les écrans de télévision et à raconter en détail comment elle a fait face à la mort d’un de ses jumeaux.

La petite amie de Cristiano Ronaldo reviendra sur Netflix avec une deuxième saison de son émission de téléréalité, «I Am Georgina», dans laquelle ses followers pourront voir comment le couple et leurs cinq enfants ont affronté l’une des étapes les plus difficiles de leur vie.

Lors de sa dernière rencontre avec la presse lors d’un festival de cinéma, de radio et de télévision en Espagne, la mannequin et influenceuse a partagé avec ses followers un aperçu de ce qu’ils verront bientôt.

«La vie m’a tant donné en si peu de temps. Cette année j’ai vécu en un instant le meilleur et le pire moment de ma vie», a-t-il déclaré.

«Une grande partie de mon cœur a été brisée et je me suis demandé comment je pourrais continuer. La réponse était plus proche qu’il ne le pensait. J’ai regardé mes enfants dans les yeux et là j’ai vu le seul moyen de le faire, être tous ensemble», a-t-il ajouté.

Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont annoncé la mort de l’un de leurs jumeaux en avril de cette année. Sa petite survivante s’appelait Bella Esmeralda, qui est devenue sa «petite bénédiction».

Le couple de célébrités a formé une grande famille. Georgina a assumé le rôle de mère non seulement de ses deux enfants mais aussi des trois autres que le footballeur avait par l’intermédiaire d’une mère porteuse.

Le directeur du divertissement pour Netflix Espagne, Álvaro Díaz a confirmé au Sun que le deuxième volet de l’émission de téléréalité sur la vie de Georgina Rodríguez est un fait, bien qu’il n’ait pas révélé de détails sur la date de la première mondiale.

«La nouvelle série contiendra des moments de tristesse absolue et la perte déchirante subie par Georgina est quelque chose qui peut arriver à quelqu’un qui a tout, comme elle, ainsi qu’à quelqu’un qui n’a rien», a-t-il détaillé.