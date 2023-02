Georgina Rodriguez : l’influenceuse vante son dîner romantique avec Cristiano Ronaldo (photos)

Début 2023, juste le Jour des Rois Mages, Maite Perroni a annoncé qu’elle attendait doucement son premier enfant avec son mari Andrés Tovar. Au milieu de l’excitation des fans pour l’heureuse nouvelle, la question s’est également posée de savoir si la chanteuse pourrait faire partie du Soy Rebelde Tour, cependant, tout a été arrangé pour que Maite profite des premiers jours de sa maternité, en en plus de participer à la tournée.

Dans une récente interview, l’interprète elle-même a révélé avoir reçu un grand soutien de ses collègues, en plus d’avouer qu’elle se prépare pour cette nouvelle étape de sa vie.

«Je suis accompagné de beaucoup d’amour, de beaucoup de soutien et d’un confinement qui me renforce beaucoup pour pouvoir franchir toutes ces étapes importantes», a-t-il déclaré dans cette conversation avec Lucía Roiz, rédactrice en chef de Latin Billboard.

Maite a révélé qu’elle avait un large cercle de soutien autour d’elle, puisque plusieurs de ses amies comme Dulce María et Anahí sont déjà mères.

«Aussi, le fait de pouvoir partager cette nouvelle étape est un défi et c’est une belle opportunité de continuer à apprendre et qu’en plus, mes amis qui ont déjà de l’expérience m’accompagnent et me coachent, ils me donnent des trucs, des conseils et suggestions».

Avec ces mots, Maite a révélé que la nouvelle de sa grossesse était bien accueillie par ses collègues. Concernant le difficile 2023 qui l’attend, l’artiste a déclaré qu’elle se prépare physiquement et émotionnellement pour donner le meilleur d’elle-même.

«C’est un moment très spécial, imaginez quelle année m’attend. Je me prépare physiquement et émotionnellement pour pouvoir vivre toute cette étape, la vérité est une belle étape, je ne peux pas me plaindre, au contraire, je me sens béni et super chanceux. Je déborde de gratitude, d’amour, de plénitude, de nombreuses illusions et, bien sûr, de tout un processus personnel que je vis pour la première fois».

Quand est né le bébé de Maite ?

Sans le vouloir, Dulce María a donné un indice sur la possible date de naissance du bébé. Devant les caméras de Hoy, l’actrice s’est également interrogée sur la présence de «Mai» à toutes les dates de la tournée, notamment au début de celle-ci, en août prochain. Ainsi, selon les déclarations de Dulce, Maite aura au moins deux mois pour être avec son nouveau-né.

«Tout cela a été discuté pour donner à son bébé le temps de naître et d’avoir un matelas pendant quelques mois. Nous allons tous nous soutenir les uns les autres», a-t-il déclaré dans une interview à l’émission mexicaine Hoy. Elle, en tant que mère d’une fillette de deux ans, comprend parfaitement la situation. «Être mère … Je suis ici depuis deux ans et je suis encore une première fois», a-t-elle ajouté.