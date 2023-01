Georgina Rodriguez : l’histoire impressionnante de la femme de Cristiano Ronaldo (photos)

Découvrez l’histoire impressionnante de Georgina Rodriguez. On partage l’avant et l’après de l’influenceur après sa rencontre avec Cristiano Ronaldo.

En mars de cette année, la deuxième saison de «I’m Georgina» sera diffusée sur Netflix. Cette émission de téléréalité montre un peu le quotidien et le style de vie de Georgina Rodriguez, l’influenceuse et femme d’affaires, également connue pour être la petite amie de Cristiano Ronaldo et la mère de ses enfants.

En plus de montrer à quoi ressemble sa vie, Georgina exprime dans son émission de téléréalité qu’elle n’a pas oublié à quoi ressemblait sa vie avant de rencontrer Ronaldo. Nous partageons son histoire impressionnante : l’avant et l’après de CR7.

L’histoire impressionnante de Georgina Rodríguez : L’avant et l’après de CR7

Contrairement à certains couples sportifs, Georgina était une parfaite inconnue lorsqu’elle a rencontré Cristiano. Comme détaillé dans «Je suis Georgina», elle a rencontré Cristiano Ronaldo alors qu’elle travaillait comme assistante dans un magasin Gucci à Madrid.

Lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble, elle a quitté son emploi, car les patrons craignaient que la présence de plus de paparazzi n’effraie les clients. Selon The Sun, Rodríguez avait initialement déménagé à Madrid pour poursuivre son rêve de travailler dans le commerce de détail de luxe.

Ayant grandi dans une petite ville de la campagne espagnole, ses parents n’avaient pas les moyens de payer les cours de ballet dont elle rêvait et elle avait hâte de faire quelque chose pour elle-même dans une grande ville.

Le même point de vente rapporte qu’il partageait une «petite» maison avec des colocataires et vivait avec un salaire de 250 £ par semaine lorsqu’il est tombé sur Ronaldo.

Dans son émission de téléréalité, Rodríguez décrit également son séjour à Madrid comme «horrible» en raison du stress de sa situation financière. Le mannequin se souvient de ne pas pouvoir se payer la climatisation ou le chauffage.

Après avoir commencé sa relation avec Cristiano Ronaldo, la vie de Georgina a radicalement changé. «Avant, je vendais des sacs à Serrano. Maintenant je les collectionne», souligne-t-il dans l’émission de téléréalité. «Rien dans la vie n’a été facile. Je sais ce que c’est de ne rien avoir et de tout avoir», ajoute-t-il.

Cependant, malgré sa situation privilégiée, il n’oublie pas ses efforts. «Je m’identifie beaucoup aux gens à cause de mes origines modestes. J’ai travaillé dur et j’ai eu une vie sacrificielle et l’univers m’a décerné la plus grande chose : une belle famille», a-t- elle déclaré au magazine InStyle en 2021.

Désormais, les problèmes financiers ne sont plus un problème pour Rodríguez. Selon le portail Celebrity Net Worth, sa valeur nette totale est d’environ 10 millions de dollars. En plus de sa série et d’être présentée dans divers magazines, Georgina compte plus de 45 millions de followers sur Instagram.