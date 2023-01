Georgina Rodriguez : les entreprises millionnaires qu’elle a au-delà de Cristiano Ronaldo

La mannequin de 28 ans est devenue une célébrité à part entière après avoir signé son propre contrat avec Netflix

Georgina Rodriguez est devenue une célébrité à part entière, en plus d’être la partenaire de Cristiano Ronaldo, l’un des footballeurs les plus célèbres au monde.

Depuis 2016, lorsque le mannequin espagnol nationalisé argentin s’est fait connaître pour sa romance avec la star portugaise, elle a réussi à se tailler une fortune d’un million de dollars avec laquelle elle peut vivre la vie luxueuse dont elle a toujours rêvé.

A 28 ans, il a réussi à collaborer avec des marques telles que Chopard ou Alo Yoga, Grazia, Men’s Health, Glamorous et Yamamay. En plus de faire les couvertures de Vogue et La Gazzetta dello Sport, sans parler du contrat qu’elle a signé avec Netflix, tous l’ont amenée à récolter des revenus qui totalisent plus de 10 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Quelles sont les activités de Georgina Rodríguez

Il est à noter que grâce aux bonnes relations qu’entretient son partenaire, Cristiano Ronaldo, le mannequin a réussi à lancer sa propre marque de vêtements de sport appelée OM by G.

Comme si cela ne suffisait pas, ses plus de 44 millions d’abonnés Instagram permettent à son profil d’être une excellente source de revenus, facturant en moyenne un million de dollars pour chaque mention ou publication spéciale qu’il fait d’une marque.

Une autre des grandes entreprises dirigée par Georgina Rodriguez est la Hair Medical Clinic SL, l’une des cliniques d’implants capillaires les plus importantes d’Espagne, qui gagne plus de 10 millions d’euros par an.

Parce que l’argent n’est pas un problème pour la femme d’affaires, il est fréquent qu’elle étale ses atouts sur ses réseaux sociaux. Comme cela s’est produit à Noël dernier lorsqu’il a surpris son partenaire, Cristiano Ronaldo, avec une voiture de luxe, d’une valeur de plus de 300 000 euros.

Toujours lors de la présentation du footballeur avec sa nouvelle équipe, les Al-Nassr d’Arabie, qui a eu lieu cette semaine, le mannequin portait une tenue de plus de 50 mille dollars.

Lors de cet événement, l’attitude de Rodríguez a été vivement critiquée pour l’impolitesse qu’il a faite à son partenaire devant les caméras, ce qui a alimenté les rumeurs d’une rupture précoce. Les médias assurent que les célèbres sont toujours ensemble pour les affaires qu’ils partagent et pas vraiment par amour.