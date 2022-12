Georgina Rodriguez : l’épouse de Cristiano Ronaldo époustouflante (photos)

Claire Bahi, l’ex première dame du coupé-décalé devenue aujourd’hui chantre de l’Eternel est encore une fois revenue sur ses rapports avec son frangin Ange Didier Houon alias DJ Arafat.

Invitée en juillet 2021 sur NCI, l’ex-chanteuse Coupé-décalé, aujourd’hui convertie au christianisme, avait fait de troublantes révélations sur son ancienne vie

«Les grosses voitures que je roulais ne m’appartenaient pas. Ce sont des personnes qui me donnaient. Même les voitures où les plaques d’immatriculation portaient mon nom n’étaient pas à moi. Moi, j’avais plutôt une décapotable», a-t-elle fait savoir tout en se prononçant sur ses rapports avec feu DJ Arafat.

«Arafat n’est plus de ce monde; donc je ne peux pas mentir sur lui. Il faut dire que j’aimais beaucoup Arafat mais je n’étais pas son genre de femme. Lui, il aime les…(elle fait un dessin avec ses mains pour faire allusion aux rondeurs)», a-t-elle confié.

Plus d’un an après, Claire Bahi est à nouveau revenue sur ses rapports avec le big boss de la Yorogang. «Arafat c’est quelqu’un que j’aimais mais il aimait les femmes en forme comme les SHOLA. Je n’ai jamais couché avec Arafat DJ à cause de ça.

Pourtant, j’ai dormi avec lui. Mais j’aimais quand on disait que je sors avec Arafat. Si j’étais son genre, on allait le faire», a soutenu Pasteur Claire Bahi.