Georgina Rodriguez : l’épouse de Cristiano Ronaldo éblouit à nouveau tout le monde avec une tenue à couper le souffle (photos)

Il est bien connu que Georgina est une femme charmante qui a un corps formidable qu’elle sait mettre en valeur avec élégance et style. En couple avec Cristiano Ronaldo, ils ont formé la famille parfaite et ils le montrent à travers les réseaux sociaux.

A cette occasion, Georgina a été celle qui a partagé une carte postale d’elle-même, mais qui a réussi à capter l’attention de la joueuse portugaise, où elle exhibe sa silhouette spectaculaire comme on peut le voir sur la photo éblouissante.

Dans l’image explosive qui a reçu tant de bons commentaires, on voit la femme d’affaires vêtue d’une robe moulante qui marque parfaitement le vrai corps qu’elle a et avec laquelle elle a réussi à conquérir des millions de followers et plus encore le père de ses enfants, Cristiano Ronaldo.

Avec ses cheveux longs et abondants lâches et regardant la caméra de manière séduisante, Georgina a réussi à paralyser le regard du footballeur, qui est actuellement concentré sur le match de la Coupe du monde, mais ne perd toujours pas de vue la mère de ses enfants.

La brune est la mère de ses enfants et a réussi à gagner le cœur et le respect de Cristianito, le fils aîné du footballeur et avec qui elle entretient une relation très spéciale.

Et ce n’est un secret pour personne que le mannequin avec sa sympathie a également réussi à faire tomber amoureux le reste de la famille de Cristiano Ronaldo, facilitant ainsi le lien dès le départ.

Bien que ce ne soit pas la seule photo de Georgina qui réussisse à disloquer Cristiano, il y a quelques mois, elle a mis en ligne une carte postale en noir et blanc où on la voit seule sur le yacht posant à l’envers et sur le dos dans un bikini tordu. Photo qui a pris tous les yeux du monde, puisque la vérité ressemblait à une sirène.