Georgina Rodriguez : l’énorme geste de la femme de Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes garantit de se sentir heureux et motivé à Manchester United. L’international portugais a accordé une longue interview à The Athletic, publiée ce mardi, et a rappelé le moment de son arrivée à Manchester United et l’importance d’Ole Gunnar Solskjaer dans ce même déménagement à Old Trafford. Entre-temps, il a également fait l’éloge d’Erik ten Hag, un entraîneur qu’il reconnaît comme une «exigence» qu’il aime.

«Mon agent [Miguel Pinho] me disait: Ne t’inquiète pas, car à tout moment je te trouverai un club de rêve. Il savait que mon club de rêve était Manchester United. Ole [Solskjaer] c’était très important parce qu’il allait voir beaucoup de mes matchs», a commencé par rappeler Bruno Fernandes, poursuivant.

«Lors de mon premier jour [à Manchester United], il [Solskjaer] m’a dit:” Tu dois juste être toi-même. Je sais ce que tu peux faire avec le ballon, mais je veux aussi que tu sois le leader que tu étais au Sporting», a révélé Bruno Fernandes, avant d’être interrogé sur Ten Hag.

«Il a une idée et il a un style. Vous devez suivre ses règles. Il est très clair à ce sujet. Et j’aime ça. Il a apporté de la discipline, ce qui, je pense, faisait défaut dans le passé. Tout le monde devrait être sur la même longueur d’onde. Je l’ai vu dire en conférence de presse qu’il ne fallait pas embaucher des joueurs juste pour renouveler l’effectif. On veut faire venir les bons joueurs pour ce qu’on veut. C’est quelque chose dont le club a besoin», a lancé l’international portugais, qui a a passé cette saison à porter le maillot numéro 8 qui était jusqu’alors porté par Juan Mata, un joueur qui a mis fin à son contrat en juin.

Pochettino pourrait être sur le point de reprendre ses activités… en France

Mauricio Pochettino est sur le point de revenir à l’action après avoir quitté le PSG à la fin de la saison dernière. L’entraîneur argentin rencontrera dans les prochaines heures les dirigeants de Nice, un club français, selon le portail FootMercato ce mardi.

Nice a connu un mauvais début de saison et n’a remporté que huit matchs à deux reprises, occupant actuellement la 13e place de Ligue 1.

Fait intéressant, Christophe Galtier, l’actuel entraîneur du PSG, était à Nice la saison dernière. Lucien Favre a été choisi pour succéder à Galtier, mais il résistera difficilement aux mauvais résultats et au nom de… Pochettino.