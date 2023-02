Georgina Rodriguez : le post curieux de la femme de Crisitano Ronaldo

Ces derniers temps, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont été sur toutes les lèvres en raison de diverses rumeurs de séparation et de l’arrivée récente en Arabie saoudite. La vérité est que tout ce qui se passe dans leur vie affectera le monde.

Cela ne fait que cinq jours que Rodríguez et Ronaldo sont arrivés dans leur nouveau pays, où les gens les ont très bien reçus. Et, pendant qu’ils s’installent dans les lieux, la femme d’ affaires argentine a montré l’une de ses multiples facettes sur son compte Instagram officiel.

Alors que Cristiano Ronaldo se consacre à l’entraînement dans son nouveau club, Georgina Rodríguez aime passer du temps avec ses enfants et cela a été montré sur son compte Instagram, lorsqu’il y a quelques heures à peine, elle a publié une curieuse vidéo sur son flux sous la description «Challenges with my les petits».

Dans la publication qui compte actuellement plus de 234 000 likes, la mannequin et femme d’affaires argentine se montre naturelle, jouant et faisant plusieurs défis viraux TikTok avec ses enfants. Ainsi, il a précisé qu’avec chaque jour qui passe, sa famille est plus unie.

Pour le moment, le numéro sept de l’équipe nationale du Portugal n’a pas commenté la bobine de sa femme avec les enfants, mais plusieurs Arabes l’ont fait et ils l’ont fait savoir au modèle dans les commentaires de la publication. En espérant que plus tard, ce sera C7 qui rejoindra ces défis viraux.

La triste nouvelle que Cristiano Ronaldo a reçue

Il ne fait aucun doute que l’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite a révolutionné le monde. Mais parmi tant d’euphorie et de joie pour un nouveau départ et avec toute sa famille dirigée par Georgina Rodríguez, CR7 a reçu une mauvaise nouvelle.

C’est que le joueur portugais doit se plier à la sanction de deux dates de suspension pour avoir jeté le téléphone portable sur une personne lors de son passage à Manchester United.

Dans tous les cas, vous devez également attendre que votre club actuel libère un quota pour les étrangers afin d’être activé.