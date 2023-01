Georgina Rodriguez : le look de la femme de Cristiano Ronaldo qui ne vous laissera pas indifférent (photos)

Le couple de Cristiano Ronaldo a porté l’une de ses plus belles tenues à ce jour aux Joy Awards 2023, très adaptée au pays.

Georgina Rodriguez a une nouvelle fois fait sensation avec elle juchée sur un tapis rouge. Cette fois, cela a eu lieu aux Joy Awards 2023, des prix qui se tiennent en Arabie saoudite et où le travail de mondaines internationales des domaines du cinéma, des réseaux ou de la musique est reconnu, et où elle a porté l’une de ses meilleures tenues qui est rappelé à ce jour.

Avec un look créé par son ami Ali Karoui, le couple de Cristiano Ronaldo met tout le monde dans sa poche. D’une part, elle a été l’une des plus élégantes de la cérémonie, mais elle a aussi adapté son choix au pays où elle vit avec le footballeur, puisqu’elle s’est couvert la tête et les épaules d’un voile.

Ainsi, la femme de Huesca a complété un look composé d’ un long modèle en velours avec une fente latérale et un décolleté bustier dans un ton bleu marine. Celui-ci était attaché à sa taille marquée avec une ceinture ornée de bijoux.

Pour que Georgina ne perde pas son essence malgré le fait de se couvrir les épaules, puisqu’elle a continué à marquer ses courbes toniques.

Le bleu était aussi les gants qu’elle portait au-dessus du coude avec lesquels elle a perfectionné son style. Et, de même, les chaussures choisies par la petite amie de Cristiano brillaient également de leur propre lumière. Quelques halls métalliques de la marque Le Silla.

Et, comment pourrait-il en être autrement, Georgina a également sorti des bijoux pour donner plus de glamour à son apparition publique. Dans ce cas, il a cherché une entreprise du pays, l’Arabe Kooheji. Les siennes étaient des boucles d’oreilles en diamant de style long avec un triple tour de cou et un bracelet assortis.

Un regard improvisé

Telle une princesse, Georgina a ébloui tout le monde avec son stylisme par la créatrice tunisienne, sur qui elle s’est également appuyée à d’autres occasions, comme au Festival de Cannes ou au précédent gala des Latin Grammy.

Bien sûr, un look préparé en un temps record, puisque, comme il l’a commenté : «Ali Karoui est un bon ami à moi, je lui ai dit 24 heures avant le gala que j’avais besoin d’une robe et il m’a créé ça.»

Une improvisation qui a été un succès, et cela est démontré par les milliers de likes que sa publication sur les réseaux sociaux a récolté en quelques minutes.