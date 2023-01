Georgina Rodriguez : le look controversé et spectaculaire de la femme de Cristiano Ronaldo (photos)

Après les rumeurs qui ont circulé au cours de la première semaine de ce 2023, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont clairement indiqué qu’ils ne sont que de purs potins. Eh bien, à plus d’une occasion, ils sont revenus se montrer ensemble ou se dédier des messages sur les réseaux.

Comme ils sont l’un des couples les plus célèbres et les plus controversés en raison de leur style de vie extravagant, tout ce que Cristiano et Georgina font est une nouvelle. Dans ce cas, en plus de la merveilleuse journée en famille qu’ils ont eue, une chose en particulier a fait sensation au parc d’attractions.

C’était à la foire de Riyad où Georgina Rodríguez portait des boucaniers noirs de rêve avec un jean skinny classique. Le mannequin a posé ce super look avec toute son élégance et sa fraîcheur, le laissant au chaud, qui sera déjà une tenue tendance en 2023.

Les bottines montantes que l’influenceuse portait en compagnie de Cristiano Ronaldo faisaient rêver, ainsi que le jean gris qui fait un contraste équilibré avec les couleurs des chaussures. Pour cela, Rodriguez portait une veste blanche avec des détails noirs sur le dessus. S’il y a quelqu’un qui sait garder l’harmonie des couleurs c’est bien Georgina.

Le look de l’influenceuse sera l’un des gros paris de cette année, puisqu’il mélange un peu le classique avec l’actuel et toujours avec des tons neutres pour sauver n’importe quel événement. Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont apprécié la belle foire en compagnie de leurs enfants qui semblaient s’amuser beaucoup.

Peu importe l’occasion, Georgina est toujours à la mode

Bien que la tenue que l’influenceuse a utilisée pour sa sortie avec CR7 et ses enfants ait fait sensation dans le monde de la mode, elle a été très critiquée et encensée sur les réseaux sociaux.

Cela est dû au fait que de nombreux utilisateurs n’ont pas trouvé l’occasion appropriée de porter une telle robe. De la même manière, beaucoup ont été ravis et ont applaudi le courage du modèle pour porter ces bottes avec ce talon particulier.