Georgina Rodriguez : le cadeau que l’influenceuse a reçu et que Cristiano Ronaldo n’a pas aimé

Manchester City est vraiment insatiable : après les signatures d’Erling Haaland, de Julián Alvarez et du récemment annoncé Kalvin Phillips, l’idée serait maintenant d’ajouter le joyau de l’Atlético de Madrid, le jeune Joao Félix, pour qui ils ont payé il y a trois ans 126 millions euros à Benfica du Portugal. Selon fichajes.com , quelques ventes devraient d’abord être réalisées pour pouvoir tout mettre en œuvre pour Felix.

En ce sens, un accord a déjà été trouvé avec l’Arsenal FC pour la vente de Gabriel Jesus, qui n’a pas sa place dans le nouveau City de Pep Guardiola.

L’autre qui s’engage dans cette voie est Raheem Sterling , qui a déjà été proposé à plusieurs clubs mais qui n’est pas du goût de tout le monde comme Jésus.

Selon d’autres sources, l’offre pour Joao Félix serait comprise entre 80 et 90 millions d’euros. Avant cela, City doit à son tour alléger sa masse salariale puisqu’elle pourrait encourir des pénalités pour fair-play financier.

Joao Félix est un vieux rêve de Pep Guardiola, qui veut aller chercher le joueur dans ce mercato pour renforcer l’équipe de Celeste Manchester comme jamais auparavant.

À l’Atlético de Madrid, Joao Félix a disputé 111 matchs jusqu’à présent, avec 29 buts et 13 passes décisives. Malgré le prix élevé payé pour lui, 126 millions d’euros, Félix n’est pas incontesté pour Simeone et plus d’une fois il a été impliqué dans la polémique en raison de son irrégularité. Il n’est pas habitué à un système défensif dans son style de jeu et cela lui complique la tâche.

Déni de Manchester City ?

Cette forte rumeur a cependant été démentie par le club. Le journaliste de la BBC à Londres, Mike Minay, a rapporté que City ne voulait pas vraiment signer Joao Felix et qu’il n’avait jamais été dans les plans.

Après les joueurs susmentionnés qui ont été signés, le prochain à embaucher, pour l’instant, sera Marc Cucurella, anciennement de Barcelone et qui joue actuellement pour Brighton, également en Premier League. Les prochaines semaines de juin et le mois de juillet peuvent être décisifs.