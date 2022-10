Georgina Rodriguez laisse éclater la vérité : «Je le jure de tout mon cœur. Cristiano Ronaldo me…»

Lors d’un entretien accordé à la télévision sud-américaine, Lionel Messi s’est exprimée sur sa relation avec Neymar.

«Avec Ney on se connaît par cœur, on a passé beaucoup de temps à Barcelone, j’aurais aimé en profiter plus à Barcelone, mais la vie nous a retrouvés à Paris, on est heureux d’être ensemble, j’adore jouer avec lui» a-t-il déclaré.

Il y a quelques jours, Neymar avait aussi lâché ses vérités sur Messi. «J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. (…) Il devient meilleur maintenant. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble» avait-il déclaré lors d’un entretien à DAZN.