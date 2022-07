Georgina Rodriguez lâche la vérité : «Je souhaite épouser Cristiano Ronaldo mais…»

S’adressant à la presse, Erik Ten Hag ne sait pas quand Cristiano Ronaldo reviendra. Mais il compte toujours sur lui lorsque l’équipe reviendra en Angleterre et sur le terrain d’entraînement de Carrington.

Rappelons que Ronaldo ne s’est pas présenté à l’entraînement depuis début juillet. Il a raté la tournée de l’équipe en Thaïlande et en Australie. L’équipe revient la semaine prochaine et affronte l’Atlético Madrid à Oslo le 30 juillet 2022. C’est à Perth que l’entraîneur néerlandais est revenu sur le sujet, lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de l’absence du Portugais.

Erik Ten Hag a répondu, «Je n’ai pas de nouvelles, c’est la même que la semaine dernière. Mais inquiet n’est peut-être pas le bon mot. Je me concentre sur les joueurs que j’ai et ils s’en sortent très bien. Ils sont en bonne forme, je veux me concentrer et développer cela. J’ai hâte qu’il revienne… alors on pourra l’intégrer», a-t-il déclaré. Pour rappel, le championnat anglais commence le 7 août.