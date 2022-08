Georgina Rodriguez lâche la vérité : «Je le jure. Cristiano Ronaldo me verse…»

L’une des sept plaignantes a révélé à quoi ressemblaient les agressions sexuelles du footballeur français. «J’avais très mal et j’étais très tendue», dit-elle.

Benjamin Mendy est dans l’oeil de l’ouragan de la Justice à la suite d’un total de dix crimes sexuels, dont huit pour viol, un pour agression sexuelle et un autre pour tentative de même, sept femmes différentes.

Lors d’une des audiences du tribunal, une série d’images du manoir du défenseur français ont été reproduites, l’endroit où il détenait ces victimes présumées.

«Deux témoins allèguent des viols dans ces pièces et ils se sont sentis enfermés, effrayés et isolés», a déclaré le procureur Timothy Cray.

Cette fois, l’une des victimes qui a été agressée par le footballeur de Manchester City séparé dans les «salles de panique» a comparu devant le Chester Crown Court.

En fait, ils ont rapporté à quoi ressemblait le comportement de Mendy avec eux et affirment qu’il avait un «regard prédateur» lorsqu’il s’est approché d’eux.

L’un d’eux avance que les prévenus ont pris leur téléphone portable pour se rendre directement dans une pièce de la maison, que l’accès se faisait grâce à une empreinte digitale. «Je veux mon téléphone. Je veux y aller, je ne veux pas coucher avec toi», lui a dit l’une des victimes.

Mendy a ignoré les demandes de l’agressée et a baissé son pantalon pour s’approcher d’elle. «J’ai pensé à me déshabiller et donc je n’ai rien fait avec lui. Il fit un effort pour me voir et retirer la serviette. J’ai continué à le pousser au point où il a continué à m’attraper. Elle souffrait beaucoup et était très tendue. Je n’ai jamais vécu une situation comme celle -là», a-t-il avoué devant le magistrat.

«Il m’a violée trois fois en une nuit»

Le plaignant de 29 ans soutient l’insistance du footballeur, puisqu’il a réitéré qu’«il pouvait y aller autant de nuits qu’il le voulait» et lui a demandé «de ne le dire à personne», puisqu’il tenait pour acquis que c’était un «privilège» être avec lui pour être footballeur.

Le point le plus déchirant de son témoignage est son récit de la pratique sexuelle qu’elle a exercée contre elle lors de cette nuit fatidique, où elle révèle avoir été violée trois fois en 20 minutes . Ensuite, la jeune femme quitta le manoir et prit un taxi pour rentrer chez elle.