Georgina Rodriguez lâche la vérité : «Cristiano Ronaldo signera ici…»

Cristiano Ronaldo n’a pas encore défini son avenir pour la saison 2022-23, même si ce mardi il a déjà rejoint les entraînements de Manchester United.

Cristiano Ronaldo a annoncé la nouvelle ce mardi en Angleterre après sa réapparition dans les installations de Manchester United.

Le crack portugais a raté toute la pré-saison que United a faite en Asie, où il a disputé plusieurs matches amicaux, mais maintenant il est venu à Manchester pour tout réparer.

Cristiano Ronaldo est arrivé en compagnie de son agent Jorge Mendes et tout indique que c’est une rencontre pour tout définir.

Au milieu de tant de rumeurs sur l’avenir de CR7, celle qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux a été la belle Georgina Rodriguez, qui a donné un signe clair de l’équipe où le Portugais pourrait finir par jouer.

L’épouse modèle hispano-argentine et épouse de Cristiano Ronaldo, a donné «suivi» à Carla Pereyra, épouse de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone. Cela a déclenché des rumeurs dans les médias internationaux.

Il faut se rappeler que l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich sont les équipes qui ont fait le plus de bruit pour signer Cristiano Ronaldo, bien que beaucoup plus fortes aient été les rumeurs de l’éventuelle arrivée de CR7 en Espagne.

Il est vrai qu’entre Georgina Rodriguez et Carla Pereyra, la femme de Simeone, il y a une bonne entente. En fait, ils ont coïncidé dans certains événements avec Ana Antic (relations publiques pour Dior et amie proche des deux) comme hôtesse. Mais ce «suivi» à cette époque a complètement révolutionné les réseaux.

United ne se lasse pas de répéter que Cristiano Ronaldo, à qui il reste un an de contrat, n’est pas à vendre. Malgré les rumeurs d’intérêt présumé d’équipes comme le Bayern, Chelsea ou l’Atlético de Madrid, l’hypothétique transaction financière ne serait pas facile pour un joueur qui la saison dernière était le mieux payé de l’effectif, avec plus de 500 000 euros par semaine.

En revanche, le Portugais serait toutefois disposé à baisser son salaire d’environ 30 %.