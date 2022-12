Georgina Rodriguez lâche enfin la vérité : «Je le jure. Cristiano Ronaldo est…»

Georgina Rodriguez est l’une des femmes les plus célèbres et les plus populaires sur la scène internationale. L’influenceur est devenu connu comme le partenaire de Cristiano Ronaldo. La jeune femme, née à Jaca (Husca), s’est installée à Madrid à l’âge de 18 ans à la recherche de son rêve.

Pour gagner de l’argent, il a commencé à travailler dans un magasin de luxe du quartier de Salamanca. Justement, un après-midi, le footballeur est venu acheter des vêtements et elle s’est occupée de lui.

Entre eux l’étincelle a sauté immédiatement et il a promis qu’il viendrait le chercher à la clôture. Le lendemain, le modèle a dit au revoir au travail. Il a commencé une relation avec l’attaquant de Lusita, avec qui il forme désormais une merveilleuse famille.

Nous avons pu nous faufiler dans la vie de Georgina Rodríguez grâce à la diffusion de sa première téléréalité sur Netflix, Soy Georgina. Bientôt on pourra voir le deuxième volet, centré sur la perte de l’un des jumeaux, un coup dur pour le couple. C’est l’un des programmes les plus regardés sur la plateforme de streaming dans le monde.

En plus de ses gains, Cristiano Ronaldo lui verse un salaire de 90 000 euros par mois

Aujourd’hui, Georgina Rodriguez gagne beaucoup d’argent en tant qu’influenceuse et mannequin. Elle est l’une des femmes les plus citées. Toutes les marques de luxe veulent compter sur elle, même si sa case est très haute. Il est même payé pour assister aux Photocalls des meilleurs événements. Celui de Jaca rapporte des fortunes de plus de 100 000 euros.

Et son autre travail, ce sont les enfants et la maison. Depuis qu’ils ont commencé à vivre ensemble, Cristiano Ronaldo verse un salaire à son partenaire pour s’occuper de la maison et de la famille.

Il y a quelques années, Georgina Rodriguez a offert une voiture d’une valeur de plus de 100 000 euros à l’attaquant portugais, l’un de ses favoris. À la suite de ce cadeau d’anniversaire, le salaire que le footballeur verse chaque mois à l’influenceur a fuité.

«Elle a donc pu offrir à son copain une voiture d’une valeur de plus de 180 000 euros. De quels revenus financiers dispose-t-elle ? Cristiano lui verserait entre 50 000 et 100 000 euros pour ses dépenses et la garde de ses enfants.»

Chaque mois, Cristiano Ronaldo lui verse 90 000 euros, comme l’ont révélé divers médias à l’époque. Un salaire qui tient toujours aujourd’hui aurait même augmenté.

Il y a un an, Georgina Rodríguez gagnait 8 000 euros par mois rien que pour ses publications sur les réseaux sociaux. À ce nombre, vous devez ajouter de la publicité, des reportages, des séances photo, des photocalls et même votre propre émission de téléréalité.

Celui de Jaca aurait rapporté une somme d’argent importante dont nous ne pouvons même pas tenir compte, mais il est hors orbite. Non seulement ils forment, aux côtés de Cristiano Ronaldo, le couple le plus influent du monde, mais ils sont aussi l’un des plus riches.