Georgina Rodriguez lâche cette déclaration : «Cristiano Ronaldo est…»

L’influenceuse s’est confiée sur sa vie et a détaillé sa relation avec Cristiano Ronaldo dans une interview publiée par le magazine ‘Elle’.

«Cristiano et moi sommes tombés amoureux au premier regard, quand je l’ai vu pour la première fois j’ai senti que le temps s’était arrêté. C’est le plus bel homme que mes yeux aient jamais vu», a-t-elle assuré au sujet de celui qui est son compagnon depuis 2016 et qui, en plus, est le père de ses deux enfants.

Des déclarations dont Georgina a profité pour regretter les critiques qu’elle reçoit, «beaucoup de femmes», pour être «la petite amie du meilleur footballeur du monde».

En fait, dans ce sens, le mannequin polyvalent né en Argentine a été blessé que «95% des critiques qu’elle reçoit viennent de femmes». «Nous sommes les plus critiques envers nous-mêmes. […] Parfois, nous revendiquons des droits que nous-mêmes ne respectons pas. Il me semble que nous avons encore beaucoup à faire à cet égard.

«Je suis toujours le même!»

Malgré le fait que sa cour avec Cristiano Ronaldo a fait disparaître son nom de l’anonymat à vie, Georgina suppose qu’elle n’a pas changé. «Je suis toujours la même !», a-t-elle déclaré, admettant, oui, que le fait d’être célèbre «lui a donné des choses qu’elle n’aurait jamais pu réaliser sans elles».

Même conscient que la célébrité peut être «inconfortable», il y a des moments où il montre à ses amis une certaine dose d’envie de pouvoir faire ses projets ou d’être calme. «Si j’étais quelqu’un d’autre et que je lisais tout ce qui se publie sur moi, de loin, je me détesterais aussi… Mais je ne suis pas comme ça !».

Il a également profité de l’interview pour démentir les polémiques qui ont éclaté avec des célébrités comme Rosalía ou encore avec sa soeur.

«Ma vie est bien plus simple que tout ça : je n’aime pas les conflits, je ne me dispute jamais avec personne… mais le pire c’est que toutes ces informations sont des mensonges.»

La deuxième saison de sa série

Concernant la deuxième saison de sa série, I’m Georgina, disponible sur la plateforme de streaming vidéo Netflix, le mannequin tentera d’y voir «une réalité pas si différente du reste». Sa famille, ses métiers et son quotidien apparaîtront dans un documentaire au succès retentissant dès sa sortie.

Elle parlera également de l’un des moments les plus difficiles qu’elle ait vécus dans sa vie : la perte d’un de ses enfants au moment de l’accouchement.

«C’est avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer le décès de notre fils. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir», ont écrit Cristiano et Georgina sur leurs comptes Instagram respectifs.

