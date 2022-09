Georgina Rodriguez : la phrase sincère du mannequin à Cristiano Ronaldo

Quelques mois se sont écoulés depuis que Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation sur fond de rumeurs d’infidélité de la part du footballeur, mais il n’y a toujours pas de confirmation que c’était la raison du divorce en cours, ce qui a conduit les internautes à s’enquérir de ce qu’il en était. arrive, surtout quand Piqué a rendu sa relation avec sa petite amie Clara Chía plus que claire.

Shakira a gardé une posture calme et n’a fait aucune déclaration à cet égard, pas même lorsqu’une vague de journalistes l’attend à l’extérieur de l’aéroport pour lui demander son avis sur la fréquentation de son ex-partenaire et de Clara Chía. Ici, nous vous racontons comment cela s’est passé.

L’interprète de «Je vous félicite» portait un jogging de style militaire, des bottes et une chemise noire. En marchant, la façon dont elle attrape son poignet droit avec sa main gauche comme si elle ajustait son bracelet ressort. «Que pensez-vous que Gérard ne cache plus ?», s’entend-on entre les questions.

Qu’est-ce que Shakira a répondu aux questions sur Gerard Piqué ?

Dès que Shakira est arrivée à la sortie de l’aéroport, elle semblait déjà connaître les questions qu’elle aurait à entendre. Avec des lunettes noires, un sourire parfait et une marche directe vers son camion, la Colombienne a juste regardé les médias et a dit : «Chao». De cette façon, il a éludé toutes les questions, est monté dans sa voiture et a quitté les lieux.

Les paroles de la rupture du mariage en raison de l’infidélité de Gerard Piqué à Shakira deviennent de plus en plus fortes et non les réponses de l’un ou de l’autre.