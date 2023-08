Georgina Rodriguez : la petite amie de Crisitano Ronaldo perd son string dans une piscine (photos)

Georgina Rodriguez est l’une des femmes au milieu du spectacle qui est devenue l’un des modèles les plus recherchés par les magazines célèbres pour être l’image principale, c’est parce que la brune a une sensualité explosive et une beauté unique que très peu ont.

Nous savons parfaitement que Georgina aime montrer à quel point son corps est bien formé, c’est pourquoi elle publie généralement du contenu très sensuel qui attire l’attention de nombreuses personnes

A cette occasion, on revit le moment où la femme d’affaires a mis en ligne sur son compte Instagram une vidéo devenue virale en quelques minutes.

Le clip qui a le plus attiré l’attention est celui où elle apparaît de dos, se baignant dans une piscine, vêtue d’une chemise à manches longues et d’un minuscule string qui se fond dans son corps.

Comme prévu, la vidéo suggestive de Georgina sortant d’une piscine est vite devenue virale sur les réseaux à cette occasion, et aujourd’hui elle va sûrement monopoliser à nouveau tous les liens, ainsi que les milliers de commentaires qui seront laissés sur la publication.

De nombreux internautes ont réitéré la beauté et la sensualité de Georgina et l’ont même vue comme une sirène. La Jaca a récemment montré sa silhouette élaborée et l’a fait pendant ses vacances avec son partenaire et père de ses filles.

Georgina Rodríguez en a laissé plus d’un hypnotisé par son derrière volumineux, le produit de ses routines d’exercices intenses qui incluent des squats, des fentes et des soulevés de terre pour renforcer tous ses muscles.