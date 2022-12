Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo visite le désert du Qatar avec un regard impressionnant (photos)

Le duc et la duchesse de Sussex s’ouvrent dans leur nouveau documentaire Netflix sur les actions de la famille royale et les médias qui les ont amenés à déménager aux États-Unis.

Harry et Meghan Markle sont arrivés sur Netflix ce jeudi avec un documentaire controversé dans lequel ils partagent des détails sur leur vie privée et les raisons pour lesquelles ils ont décidé de démissionner de la famille royale en 2020.

Au début du premier des trois chapitres qui ont été diffusés ce jeudi sur la plateforme, vous pouvez voir le moment où Harry passe un appel vidéo et déclare qu’après deux longues semaines, ils ont finalement laissé derrière eux tout véritable engagement.

«C’est notre dernier mandat, notre dernier effort pour de vrais engagements. C’est vraiment difficile de regarder en arrière maintenant et de dire ‘Qu’est-ce qui s’est passé ? Comment en sommes-nous arrivés là ?’», mentionne Harry.

«Il ne s’agit pas seulement de notre histoire. Cela a toujours été tellement plus grand que nous. Personne ne connaît toute la vérité. Nous connaissons toute la vérité», a-t-il ajouté.

Dans les premières minutes, Harry a profité du contexte pour lancer une forte allusion à la famille royale, puisqu’il assure qu’il est de son devoir de démasquer ce qui se cache derrière les campagnes de diffamation qui ont été lancées contre sa femme ces dernières années.

«Mon travail consiste à assurer la sécurité de ma famille, mais la nature d’être né dans cette position et tout ce qui l’accompagne et le niveau de haine qui a été suscité ces dernières années, en particulier contre ma femme et mon fils, me préoccupent vraiment pour le sécurité de ma famille» il ajoute.

Immédiatement dans un autre fragment Meghan Markle apparaît avec une serviette sur la tête, le visage lavé, disant à travers les larmes qu’elle espère que tout s’arrêtera et bien sûr la seule solution est qu’ils partent.

«Malheureusement, en nous représentant quelque chose, ils nous détruisent … Soudain, ce qui a cliqué dans ma tête était, ‘ça ne va jamais s’arrêter… Je veux juste aller de l’autre côté de tout ça… Je ne Je ne sais plus quoi dire», dit-elle.

Harry précise dans cet épisode qu’il n’était plus sain pour lui et sa famille de faire partie de la royauté, car depuis qu’il était enfant, il avait été témoin d’intimidation par les médias.

Harry ne pouvait plus supporter l’intimidation des médias

Le plus jeune fils de Lady Di et du roi Carlos III a été honnête lorsqu’il a rappelé certains épisodes de son enfance que même s’ils étaient pour la plupart très heureux, ils étaient toujours éclipsés par l’insistance des paparazzis à prendre la meilleure photo.

Dans un fragment, il rappelle que, comme lui, sa mère a tout fait pour le protéger, lui et son frère, William, des caméras, devenues plus insistantes après la séparation de leurs parents en 1992.

Le duc de Sussex blâme en grande partie les médias pour ses échecs amoureux avec Meghan Markle car les femmes avec lesquelles il est sorti lui ont fait comprendre qu’elles n’étaient pas disposées à supporter qu’une caméra les suive partout.

C’est pourquoi une fois qu’il a commencé sa romance avec Meghan et qu’ils l’ont gardée secrète pendant des mois en maintenant la communication par appels vidéo, il savait qu’il ferait tout son possible pour la protéger.

Le nouveau documentaire de Meghan et Harry arrive trois mois après la mort de la reine Elizabeth II. Ce sera le 15 décembre que sortiront les trois autres épisodes de ce projet auquel les membres de la royauté n’ont pas réagi.