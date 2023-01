Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo vient avec tout ce 2023

En dehors de ce que beaucoup pensent, Georgina Rodriguez n’est pas seulement connue pour être l’épouse de Cristiano Ronaldo . L’Argentine est une femme indépendante qui révolutionne les réseaux sociaux.

Son charisme et sa personnalité éblouissante ont conquis le cœur de tous les Espagnols et Espagnoles qui l’aiment et l’acclament. Le modèle latino-américain est aimé dans le monde entier et sans aucun doute, Netflix l’a remarqué.

Le compte officiel de Netflix Espagne n’a publié qu’un aperçu de ce qui s’en vient en 2023 et «Je suis Georgina» en a été la vedette principale. Alors cette année, bien plus nous attend des aventures de Georgina en compagnie du footballeur et de ses enfants.

La série a été créée le 27 janvier 2022 et jusqu’à présent, elle a une saison de six épisodes dans lesquels nous pouvons accompagner Georgina dans sa vie quotidienne et découvrir chacune de ses nombreuses facettes.

Vous ne pouvez donc pas manquer cette incroyable première qui frappera la plateforme Netflix à tout moment pour la secouer une fois de plus.

Les détails romantiques de Cristiano avec Georgina

Il y a quelques jours, Cristiano a préparé une belle et romantique surprise pour sa Georgina . Et ils n’ont pas hésité à le partager avec leurs followers, prouvant que les rumeurs sur de prétendues crises sont fausses.

Sur les photos publiées sur Instagram, le couple a été vu en train de profiter d’un bon rendez-vous.