Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo s’offre le sac le plus cher du monde (photo)

La jeune femme de 23 ans est la fille d’une famille aux conditions économiques abondantes, qui l’a envoyée étudier dans une institution préférée de la bourgeoisie.

Malgré le fait que Gerard Piqué ait demandé le respect de sa vie privée et de son intimité par le biais d’un communiqué, la presse continue d’enquêter sur la vie de sa compagne actuelle, Clara Chía Marti , qui appartient apparemment à une famille catalane qui jouit du confort économique.

Chía Marti a bouleversé la vie de la footballeuse depuis leur rencontre, car après plusieurs tentatives pour la séduire, ils ont commencé une idylle à la surprise des médias internationaux et des followers de Piqué et Shakira, puisque c’est l’annonce que la fin d’une relation de 12 ans entre les célébrités, qui ont eu deux enfants, Sasha et Milan, pourrait être due à une infidélité.

Les beaux-parents de Gerard Piqué sont des gens très bien connectés avec une solvabilité économique

Selon le portail Vanitatis, les parents de Clara Chía Marti «sont des personnes très connectées dans la partie haute de Barcelone». Le père de la petite amie de Piqué est un homme d’affaires et avocat en droit civil, qui a réussi à gravir les échelons grâce à son métier d’«avocat plaidant et au cabinet d’avocats qu’il a créé sur Tuset Street, spécialisé dans le domaine du divorce».

«Le père a investi en 2018 dans une entreprise de vente de matériel de machines à papier qui fonctionne parfaitement», indique le portail.

La mère de Chía Marti est une femme de 56 ans, elle a étudié l’administration. Pendant ce temps, la jeune femme a étudié dans une prestigieuse école catalane, située à Sarria, et on dit que les enfants de Messi et Pep Guardiola y ont étudié ; c’est-à-dire qu’il s’agit d’une institution choisie principalement par la bourgeoisie.

Vanitatis assure également que les parents de Chía Marti aiment le football et ont une passion pour l’équipe culé, c’est pourquoi le beau-père de Piqué éprouve une fierté particulière pour le défenseur du FC Barcelone et a même déclaré que Gerard Piqué pourrait être «Le futur président de la Blaugrana, qui serait assisté par Pep Guardiola en tant qu’entraîneur de l’équipe.»