Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo sèchement critiqué (photos)

Plusieurs célébrités ont été critiquées pour avoir percé les oreilles de leurs enfants et elles sont rejointes par Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo forment l’un des couples les plus célèbres sur les réseaux sociaux et ils ne sont pas épargnés par les critiques, puisqu’ils partagent généralement des moments de leur carrière et avec leur famille, mais récemment ils ont attiré l’attention car leur fils de 5 ans, Mateo est apparu avec une boucle d’oreille en diamant

L’influenceuse a publié une belle photo de deux de ses enfants, Mateo et la petite Bella Esmeralda qui ont attendri les réseaux amoureux de voir les deux frères s’embrasser, cependant, beaucoup d’autres ont commenté la boucle d’oreille que porte désormais Mateo : «Qu’une si petite enfant et il a déjà une boucle d’oreille ?», ont déclaré certains utilisateurs d’Instagram dans le ‘post’.

Les internautes réagissent à la boucle d’oreille de Mateo, le fils de 5 ans de Cristiano et Georgina

«Ils ne le laissent même pas être un enfant et ils lui ont déjà mis des boucles d’oreilles. C’est 5 ans pour l’amour de Dieu», a écrit un internaute avec qui près de 700 internautes se sont mis d’accord.

«À cet âge, un enfant ne décide pas de porter ou non des boucles d’oreilles. Chaque chose en son temps» ; «Cet enfant si petit et déjà avec une boucle d’oreille» ; «Un garçon avec des boucles d’oreilles !!! comment c’est!!!» étaient quelques-uns des autres commentaires liés à la boucle d’oreille de Mateo.

D’un autre côté, il y avait aussi ceux qui l’ont défendue des critiques et se sont prononcés pour la défense de Georgina.

«Ceux qui critiquent la boucle d’oreille de Mateo, avez-vous déjà gardé vos enfants à la maison ?»; «Les filles les portent comme nouveau-nés toute leur vie. Est- ce que ça vous choque aussi beaucoup ? «Méfiez-vous des vôtres, ils savent comment élever leurs enfants» ; «Arrêtez de critiquer la façon dont les autres élèvent LEURS ENFANTS».

Il y a aussi ceux qui ont maintenant trouvé plus de similitudes que jamais entre Mateo et Cristiano, car l’une des choses les plus caractéristiques du footballeur est la boucle d’oreille qu’il porte à l’oreille depuis des années.