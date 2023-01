Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo retrouve le sourire après le revers le plus difficile

Georgina Rodriguez est déjà en Arabie Saoudite avec sa famille. L’Argentine suit toujours Cristiano Ronaldo partout où il va et maintenant ça n’allait pas être différent.

Il y a beaucoup de remue-ménage autour de cette décision car la jeune femme et son compagnon ne sont pas mariés, condition indispensable pour le pays où ils résident s’ils veulent vivre ensemble.

Loin des critiques, le média a publié sur les réseaux sociaux une photographie avec sa jeune fille qui a fait saliver ses fans.

Esmeralda aura un an en avril prochain et elle n’a pas été impatiente d’être sur la photo, bien qu’il ait été possible d’apprécier qu’elle est une petite fille en bonne santé et bien soignée.

La célèbre Georgina Rodríguez s’est amusée de voir que sa fille ne voulait pas apparaître sur l’image et a mis la description suivante : «Elle nie un ‘selfie’».

La lumière au milieu de la désolation

Avec Esmeralda, il trouve l’espoir dont il a besoin. Rappelons que sa naissance est survenue dans un contexte compliqué pour Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo.

Les parents s’attendaient à avoir deux enfants dans leurs bras au lieu d’un. Ce fut l’un des moments les plus difficiles de leur vie qu’ils essaient encore de surmonter, s’ils y parviennent un jour.

Mais Bella Esmeralda est née en bonne santé et est devenue l’alliée de Georgina Rodríguez pour surmonter le gouffre émotionnel qu’elle traverse. Avec des images comme celle-ci, la preuve qu’elle est prête à aller de l’avant en prenant soin de ce qu’elle aime le plus.