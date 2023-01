Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo répond aux rumeurs

Le roman entre Shakira et Gerard Piqué semble avoir un nouveau chapitre chaque jour. Alors que Shakira prépare son dernier déménagement à Miami et que Piqué semble faire face à sa première crise avec Clara Chía Martí, à chaque fois qu'ils se croisent, quelque chose se passe. Comme nous vous l'avons dit, Shakira et Gerard Piqué ont participé à…