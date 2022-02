Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo pourrait être punie…

Marco Verratti est dans l’eau chaude. Selon L’Équipe, le milieu de terrain du PSG fera l’objet d’une procédure disciplinaire par le Conseil national d’éthique de la Fédération française de football.

En cause, la critique acerbe de l’arbitre après la défaite face au PSG (1-3), dimanche dernier. «Comment est-il possible qu’on ait reçu 10 cartons jaunes [il y en avait six, ndr] ? C’est le seul arbitre au monde à qui on ne peut pas lui parler. Il faut prendre ses responsabilités car les arbitres font toujours m…», a-t-il déclaré à Canal + .

Plus de chance pour Leonardo. Le directeur sportif des Parisiens a également critiqué l’arbitrage, mais il ne sera pas poursuivi.