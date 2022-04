Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo possède le sac le plus cher du monde (photo)

Lionel Messi a reçu un avertissement de la Pologne, cependant, son équipe n’a pas tardé à le défendre.

Ce vendredi, tous les groupes pour la Coupe du monde Qatar 2022 ont été définis, un événement qui sera très spécial pour le footballeur argentin Lionel Messi, qui assistera peut-être à sa dernière épreuve de Coupe du monde, puisqu’en novembre, il aura déjà 35 ans.

L’Argentine est l’une des équipes favorites de cette Coupe du monde et on pourrait dire qu’en théorie, c’est l’équipe la plus puissante du groupe C, où elle devra rivaliser avec les équipes d’Arabie saoudite, du Mexique et de Pologne.

C’est une situation qui génère une certaine tranquillité d’esprit pour Lionel, qui fera tout son possible pour gagner la Coupe du monde avant de prendre sa retraite.

Affronter le meilleur joueur du monde représente une motivation très particulière pour n’importe quelle équipe et depuis la Pologne, ils ont commencé à chauffer le match en partageant un avertissement inattendu pour le joueur du PSG, qui se retrouvera face à face avec ses défenseurs le 30 novembre.

«Quand on sait que beaucoup de travail vous attend avec Kamil Glik et Jacek Góralski», a écrit l’équipe nationale polonaise sur son compte Twitter pour accompagner quelques images d’un Lionel Messi frustré.

Ce message provocateur a suscité la colère de certains internautes argentins, qui, au-delà de prendre le sujet avec humour, se sont moqués d’un sujet très sensible.

Voici comment ils ont défendu Lionel Messi

D’après le compte rendu officiel de l’équipe nationale argentine, ils ont pris le sujet avec beaucoup d’humour et n’ont répondu qu’avec un emoji provocant, cependant, certains fans ont fait passer la situation au niveau supérieur en faisant des commentaires très répréhensibles.

Il s’avère que plusieurs comptes de ce réseau social ont eu recours à l’Holocauste pour étayer leur «défense» à la blague qui a été faite sur Lionel Messi.

Avant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne comptait environ 3 millions de Juifs et on estime que 90 % d’entre eux ont été assassinés par l’Allemagne nazie.