Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo pose topless et embrase la toile (photos)

La belle actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues, ne finira jamais de nous surprendre avec ses histoires d’amour. La busineswoman s’est exprimée à travers les réseaux sociaux.

En effet lors de son direct, un fan a ouvertement demandé à Emma Lohoues pourquoi ses ex-amies ont l’habitude de la traiter de voleuses des hommes d’autrui. A cette question, l’influenceuse Ivoirienne a donné une réponse très simple.

«Si elles disent que je suis une raseuse, elles doivent avoir honte. Toi tu as fait comment et puis on t’a rasé ? Moi je rase pas quelqu’un, j’ai pas le temps pour ça. Il y a trop d’homme pour que j’aille me mettre avec gars de quelqu’un. Je n’aime pas les restes, par contre les gens aiment mes restes», a ouvertement déclaré Emma Lohoues.