Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo porte une tenue luxueuse lors de la présentation de l’attaquant (photos)

Le mannequin a accompagné son mari à sa présentation officielle au club saoudien d’Al Nassr, mais ce qui a le plus attiré l’attention, c’est la tenue à 50 000 $ qu’elle portait.

Georgina Rodriguez était à la présentation officielle de son mari, Cristiano Ronaldo, en tant que joueur du club saoudien d’Al Nassr.

La famille du joueur a également monopolisé une partie des projecteurs : il a vu ses enfants très heureux avec les maillots officiels de l’équipe et voir comment leur père était reçu. La mondaine a surpris en portant une tenue à 50 000 $ et en étant indifférente.

Ronaldo était accompagné au stade de ses enfants Cristiano Jr (12 ans), des jumeaux Eva et Mateo (5 ans) et Alana Martina (5 ans), ainsi que de sa femme, connue pour avoir une attitude froide et distante avec CR7.

Problèmes dans le mariage de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo

Après que Ronaldo ait remercié, il a embrassé sa femme, mais elle était distante, elle ne l’a même pas touché, car elle a préféré ne pas lâcher les mineurs qu’elle portait à la main. Ils n’échangèrent pas de regards et il n’y eut pas de baiser sur la joue.

L’attitude de Rodriguez a été considérée comme la preuve qu’ils traversent une crise dans leur mariage. Dans l’émission de télévision Socialité, ils ont commenté que «le couple n’est ensemble que par intérêt».

Georgina Rodríguez porte une tenue à 50 000 $

Le mannequin a assisté à la présentation de son mari vêtue d’une abaya en velours au prix de 1 700 Qataris (environ 9 000 pesos mexicains), des boucles d’oreilles (Pasquale Bruni), au prix de 47 900 euros (environ 984 281 pesos mexicains).