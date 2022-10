Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo fait monter la température (photos)

Il y a peu à dire sur Georgina Rodriguez, petite amie et mère des derniers enfants du footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Le natif de l’Argentine, est l’un des modèles les plus célèbres au niveau international.

Elle a même sa propre émission de téléréalité sur Netflix et a récemment annoncé la deuxième saison de «I’m Georgina». Quant à cette annonce, elle a déjà eu les premières répercussions : «Ma mère. J’ai hâte de la voiroooooooo. Super, l’amie», lui a écrit le journaliste Iván García.

Alors que Georgina Rodríguez passe un bon moment, Cristiano Ronaldo ne pourrait pas passer un pire moment. Il a récemment été mis à l’écart par son manager à Manchester United.

C’est pourquoi la star portugaise a laissé une déclaration via son compte Instagram, un réseau social sur lequel il est la personne la plus suivie au monde : «Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer avec respect envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n’a pas changé. Je n’ai pas changé», a-t-il commencé.

Samedi dernier, Georgina a précisé qu’elle était l’une des plus belles femmes du monde et qu’en plus d’être devant les caméras, être au gymnase était l’une des activités qui lui convenait le mieux.

La femme d’affaires également a publié une incroyable séance photo sur le réseau social du petit appareil photo, depuis la salle de sport faisant la promotion de sa marque préférée de vêtements de sport.

Cette signature que Georgina Rodriguez a habillée à cette occasion est la même que celle utilisée par d’autres personnalités de la stature de la fille de Luis Miguel, Michelle Salas ou du mannequin vénézuélien Shannon de Lima. «Gym + @aloyoga» a écrit l’Argentine en épigraphe de sa publication qui a fait monter la température.

Sur les images où on la voit s’entraîner dur, Georgina Rodríguez pose avec un haut gris et des leggings blanc cassé. La publication dépasse actuellement le million et demi de likes et 5 000 commentaires.