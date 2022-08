Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo et son effet sur le tourisme et sur la vente de saucisses

Le karatéka, nutritionniste et partenaire de la nouvelle signature barcelonaise a posé avec le Polonais au Camp Nou et lui a adressé quelques mots de fierté.

L’enthousiasme des supporters du FC Barcelone a été l’un des principaux protagonistes lors de la présentation de Robert Lewandowski au Camp Nou vendredi dernier.

L’attaquant polonais a porté le numéro 9 pour la première fois dans ce qui sera sa nouvelle maison, il a ébloui en se souvenant de Ronaldinho avec quelques détails techniques et était accompagné à tout moment de sa famille, son «plus grand soutien» et sa «motivation la plus forte».

Et c’est précisément ce mot, motivation, qu’Anna Lewandowska a également utilisé pour dédier un beau message à son mari en ce jour si spécial.

«Nouveau chapitre. Un super accueil et beaucoup d’émotions au Camp Nou. Mon amour, tu es la plus grande motivation pour moi. Atteignez vos rêves», a-t-il écrit à côté d’un hashtag dans lequel on pouvait lire le mot «pride» écrit en anglais.

La karatéka, nutritionniste et influenceuse a également partagé une poignée de stories sur son profil Instagram, où elle cumule plus de 4,3 millions de followers, montrant comment elle avait vécu la présentation de son mari avec le Barça, agitant un drapeau avec le bouclier et même embrassant l’attaquant sur le pelouse du Colisée Blaugrana.

Une histoire d’amour qui dure 15 ans

Anna et Robert sont ensemble depuis plus de 15 ans et forment un tandem qui se soutient dans toutes sortes de situations. Tous deux sont des athlètes d’élite et forment l’un des couples les plus établis sur la scène internationale du football, même si seul Lewandowski concourt au plus haut niveau.

Bien sûr, Anna, née Stachurska, a un palmarès enviable en karaté avec de nombreuses médailles dans les compétitions mondiales, européennes et nationales et continue d’être au top de sa forme, comme elle le démontre régulièrement sur les réseaux sociaux.

En fait, la passion des deux pour le sport est telle qu’ils se sont rencontrés lors d’un camp sportif en 2007 et à peine cinq ans plus tard, ils étaient déjà mariés.

Depuis, ils ont formé un noyau incassable et se sont soutenus, preuve suffisante qu’Anna a joué un rôle fondamental dans la progression d’un Robert Lewandowski qui a su tirer le meilleur parti des conseils et des pratiques nutritionnelles que sa femme a appris au fil des ans.

Même Joan Laporta a souligné ce rôle lors de la présentation de l’attaquant: «Un merci spécial à la famille de Robert Lewandowski et surtout à sa femme, qui l’a toujours soutenu à vouloir venir et qui est l’une des clés de la raison pour laquelle le joueur est si en forme», a exprimé le président du FC Barcelone.