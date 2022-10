Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo est magnifique dans une robe rouge (photo)

Patrice Evra fait l’éloge de l’Anglais, mais soutient qu’il n’est pas possible de le comparer avec le Portugais.

Patrice Evra a publié, ce vendredi, sur les réseaux sociaux, un extrait d’une interview dans laquelle elle fait l’éloge de Wayne Rooney, joueur avec qui il partageait un vestiaire, à Manchester United, ainsi que de Cristiano Ronaldo.

«Wayne a toujours vécu dans l’ombre de Cristiano quand ils étaient ensemble. Mais Cristiano est parti en 2009 et je me suis dit ‘OK. Voyons maintenant le vrai Wayne Rooney’. Quelle saison», a commencé par dire l’ancien international français.

«Je me souviens que nous avons joué la Coupe du monde des clubs en Asie et que Vidic a été expulsé au bout de dix minutes, nous avons donc joué tout le match à dix. Wayne a dû changer et venir sur le côté gauche avec moi. Il a défendu encore plus que moi,» il a continué.

«Il a été nommé homme du match, c’était fantastique. Cette année-là, il a marqué beaucoup de buts et nous avons enfin vu le véritable potentiel de Wayne. Mais, comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas comparer Cristiano à un autre joueur. C’est Cristiano. Même si il a beaucoup de respect pour Wayne, c’est Cristiano», a-t-il ajouté.