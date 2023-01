Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo éblouie avec un look spectaculaire (photos)

Gabriel Jesus s'est blessé avec le Brésil à la Coupe du Monde, Mikel Arteta a donné de ses nouvelles et s'est exprimé sur un possible retour avec les Gunners. Il pourrait reporter le maillot de son équipe d'ici la fin d'année. Touché aux ligaments du genou, il a été obligé de se faire opérer en urgence et son absence était estimée à plusieurs…