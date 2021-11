Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo dévoile son nouveau look

Mathieu Valbuena a accordé une interview sur RMC ce mercredi après la décision de justice dans l’affaire de la sextape. L’ancien international n’a pas manqué d’égratigner Noël Le Graët, président de la FFF.

Entre soulagement et désir de se libérer de quelques paroles. Mathieu Valbuena s’est exprimé sur RMC -radio pour laquelle il est consultant- après les décisions de justice dévoilées ce mercredi matin dans la fameuse et très médiatisée affaire de la sextape.

«Je suis satisfait que mon statut de victime ait été reconnu par la justice. Je pense avoir fait ce qui me semblait être mon devoir de citoyen en portant plainte et en ne faisait pas droit au chantage», a déclaré l’ancien joueur des Bleus, rapporte le Figaro

Le milieu de l’Olympiakos a ensuite déploré un manque de soutien de la Fédération Française de Football (FFF), et ne s’est pas privé de charger tout particulièrement le président Noël Le Graët: «J’ai été très étonné, même si rien ne me surprend dans ce milieu, du très peu de soutien de l’équipe de France. Même si elle a été partie civile dans cette histoire. Et M. Le Graët… Quand je faisais les beaux jours de l’équipe de France, il me léchait les bottes. Par contre, quand on disparaît des radars, c’est Monsieur fantôme. Peut-être qu’il a perdu mon numéro».