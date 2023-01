Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo confirme ce qui émiette l’attaquant

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont forgé une belle famille. Il ne fait aucun doute que l’amour règne dans le couple et cela se ressent au quotidien du mannequin et du footballeur.

Cependant, l’amour a aussi ses difficultés. Ainsi, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont surmonté de nombreux obstacles. Le plus récent est le nouveau déménagement auquel la famille devra faire face.

Et c’est que l’athlète va maintenant jouer en Arabie saoudite et que sa femme et ses enfants doivent également s’installer dans ce pays pour l’accompagner.

Ainsi, le mannequin va changer de pays pour la troisième fois de sa vie. Mais ce n’est pas le seul obstacle qu’elle surmontera.

Il arrive que Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo devront s’adapter aux règles de ce pays. En ce sens, le modèle doit «s’habiller pudiquement et convenablement» (couvrir les épaules et les genoux) et ne peut se déplacer en public sans la présence d’un homme.

Comme elle ne justifiera pas d’un contrat de travail, elle légaliserait sa situation dans le pays avec un visa touristique.

Ils vivront ensemble

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ne sont pas mariés et, selon les règles de ce pays, ils ne pourraient pas vivre ensemble.

Cependant, un avocat a confirmé à l’Agencia EFE que «les autorités ont commencé à fermer les yeux et ne persécutent plus personne». De cette façon, ils pourront partager une maison sans aucun problème.