Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo a surpris ses partisans (photos)

Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo sont en Arabie Saoudite, où l’attaquant et le mannequin argentin sont arrivés ces dernières heures, afin que Cristiano puisse rejoindre sa nouvelle équipe, Al-Nassr. Après plusieurs jours d’incertitude, l’attaquant a finalement arrangé sa signature.

C’est pourquoi Ronaldo et Georgina se sont rendus ce mardi en Arabie Saoudite, où ils ont été très bien accueillis par les représentants du club, qui les attendaient à l’aéroport. Déjà installée au pays, Georgina a déjà fait sensation auprès de tous ses followers.

Georgina a surpris avec un look noir et blanc de la marque Alo Yoga, avec une jupe de tennis Match Point blanche, des bas assortis de la même marque, une veste et un chapeau noir. Le mannequin, récemment arrivé en Arabie avec Cristiano, profite déjà de son séjour.

Cristiano a été présenté ce mardi dans sa nouvelle équipe, dans un stade plein de monde, où Georgina et ses enfants étaient également présents, pour recevoir tout l’amour du peuple. L’attaquant a été très content de cette opportunité, dans une destination peu commune.

Cependant, lors d’une conférence de presse, l’attaquant y a fait référence et a répondu à ceux qui lui reprochaient d’être venu au football depuis l’Arabie saoudite. Désormais, Cristiano s’entraîne déjà avec sa nouvelle équipe, tandis que Georgina s’habitue à ce nouvel endroit.

L’incroyable présentation de Cristiano Ronaldo

L’attaquant et le mannequin argentin sont arrivés en Arabie Saoudite, où le joueur a déjà été présenté à sa nouvelle équipe. Al-Nassr a préparé une réception pour Cristiano Ronaldo, qu’il est très fréquent de voir dans les grandes ligues de basket, comme la NBA, pour l’accueillir.

Ainsi, Ronaldo était sur le terrain avec Georgina et ils ont été très bien accueillis par le public, qui a applaudi le joueur et rêve déjà de pouvoir le voir sur le terrain. Maintenant, Ronaldo a repris l’entraînement et se prépare pour ses débuts officiels.