Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo a réalisé l’un de ses plus grands rêves d’enfance (photos)

La petite amie de Cristiano Ronaldo a partagé avec ses followers plusieurs images de sa visite au Royal Ballet, l’une des compagnies de danse les plus importantes au monde.

Il y a quelques mois, Georgina Rodríguez et son compagnon Cristiano Ronaldo ont traversé l’étape la plus difficile de leur vie avec la perte d’un de leurs jumeaux lors de l’accouchement.

Avec l’amour qu’ils ont en couple et l’affection de leurs proches, ils ont réussi à atténuer leur peine et à se concentrer sur leur famille et leurs métiers respectifs.

Après avoir eu le cœur brisé, la mannequin et influenceuse s’est appuyée sur ses enfants pour aller de l’avant car en plus de ses deux petits, elle a assumé le rôle de mère des trois autres que le footballeur avait par l’intermédiaire d’une mère porteuse.

La tristesse absolue pour la perte déchirante que signifiait la mort de sa jumelle, Georgina Rodríguez s’est relevée de ses cendres pour profiter pleinement de sa famille et des beaux moments que la vie lui offre.

Il était récemment à Londres où il a eu l’occasion de réaliser l’un de ses plus grands rêves : monter sur scène au Royal Opera House et découvrir la compagnie The Royal Ballet.

«Un rêve devenu réalité», a écrit la petite amie de Cristiano Ronaldo dans la publication dans laquelle elle a partagé quelques photos de sa visite magique sur les lieux.

Et c’est que Georgina Rodríguez est passionnée de danse, même enfant, elle a consacré plusieurs années à une formation de danseuse classique.

Lors de ce passage en Angleterre, elle a eu l’opportunité de monter sur la scène d’une des compagnies de danse les plus prestigieuses au monde.