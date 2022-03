Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano n’a pas toléré d’être critiquée et a répondu par un message choquant

Après la première du documentaire de Georgina Rodriguez sur Netflix, la renommée de l’espagnol a grandi de manière inimaginable, sa production s’est positionnée parmi les séries les plus regardées au monde, de sorte que Georgina est déjà connue partout.

Cependant, sa renommée a été critiquée par ceux qui considèrent qu’elle n’est que la partenaire de Cristiano Ronaldo et non que Georgina est devenue célèbre pour ce qu’elle a fait depuis lors.

Pour cette raison, l’Espagnole a décidé de raconter ce qui lui est arrivé il y a quelques années au Bernabéu après un match du Real Madrid, à une époque où Cristiano était encore footballeur de club, après que quelques fans lui aient demandé une photo et elle a accepté. d’une très bonne manière.

Au milieu de ce remue-ménage, Georgina entend qu’une fille qui passait avec un litre à la main dit : «Mais voyons tant Georgina, si celle-ci ne vendait que des sacs il y a un instant».

Bien qu’elle ne lui ait pas répondu à ce moment-là, on a demandé à l’Espagnole ce qu’elle lui aurait dit et elle n’a pas hésité, Georgina aurait répondu: «Mais fille, écoute, désolée, je les vendais et aujourd’hui je les achète»

Au lieu de cela, l’Espagnole a préféré rester entre elle et ne pas générer de conflits, car elle sait ce qu’elle a fait en plus d’avoir accompagné Cristiano Ronaldo dans sa vie pour que le monde la reconnaisse.

La plus grande richesse de Georgina

Dans une interview accordée au magazine Forbes, Georgina Rodriguez a avoué quelle est sa plus grande fortune et, loin d’être l’argent qu’elle a dans les bijoux ou à la banque, elle a assuré que c’est la famille qu’elle a formée avec Cristiano Ronaldo.

Malgré le fait que le Portugais ait trois enfants avant leur relation, il les a adoptés comme les siens et maintenant, attendant des jumeaux, il serait mère de six enfants.