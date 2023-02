Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano de nouveau aux yeux du public pour une image de sa fille

Le couple de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez est l’un des plus médiatiques du monde du sport. En tant qu’influenceurs, tout ce qu’ils téléchargent ou partagent sur leurs réseaux sociaux est mis à la loupe de l’opinion publique.

De leur relation, leurs voitures, leurs maisons, leurs bijoux et même leur apparence sont mentionnés par une grande partie des médias du monde entier.

L’une des dernières controverses auxquelles le mannequin a dû faire face a été lorsqu’elle a mis en ligne une image de son plus jeune fils portant la même boucle d’oreille que son père à l’oreille.

Ce dernier fait a enflammé les réseaux sociaux où les internautes ont exprimé leur désaccord avec la décision de placer une boucle d’oreille à l’enfant dès son plus jeune âge. De nombreuses personnes sont également venues défendre le modèle et ne pas la juger ni CR7.

Cependant, Georgina n’a jamais écouté ni répondu aux critiques, mais a récemment mis en ligne une histoire où sa Bella Esmeralda a une boucle d’oreille très précieuse qui ressemble à un diamant.

Bien que cette fois il s’agisse de la fille et qu’il soit généralement très courant dans différents pays de percer les oreilles des bébés, la réalité est que Georgina a décidé de publier l’image où elle apparaît avec son bébé dans les histoires Instagram.

Cela peut être un moyen de répondre à toutes ces personnes qui la critiquent et d’envoyer un message clair que les opinions des tiers n’ont pas d’importance avec ses enfants et leur éducation. Il semble que Georgina et Cristiano ignorent les opinions négatives.

Qu’est-il arrivé à l’amour du couple ?

Contrairement à ce qui s’est passé avec ses enfants, Georgina a réagi de manière subtile lorsque les médias ont gâché une éventuelle crise dans leur relation.

Tout indiquait, selon différents journalistes, que le couple ne passait pas un bon moment en raison de la froideur qui «s’est vue» dans le contenu qui a été téléchargé sur les réseaux.

Face à tout ce scandale, le mannequin a mis en ligne des images d’elle et de Cristiano Ronaldo, notant qu’elle a rencontré «l’amour de sa vie» à l’âge de 22 ans, envoyant un message clair à ce sujet.