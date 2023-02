Georgina Rodriguez : la femme de Crisitano attire tous les regards sur son premier tapis rouge en Arabie Saoudite

Georgina Rodriguez (28 ans) est devenue le centre d’attention dès son arrivée en Arabie saoudite. L’Argentin s’est installé dans ce pays du Moyen-Orient après les vacances de Noël et après la signature du footballeur Cristiano Rolando (37 ans) par Al-Nassr.

«Le meilleur athlète du monde rejoint Al Nassr jusqu’en 2025», a écrit le club de football sur son compte Twitter.

Des informations qui ont à leur tour révélé que toute la famille – le footballeur et sa compagne, Georgina, ainsi que leurs enfants Cristiano Ronaldo Jr. (12 ans), les jumeaux Eva et Mateo (5 ans), Alana (5 ans) et Bella Esmeralda, qui est pas même un an – résiderait à Riyad, capitale de la nation de la péninsule arabique, pendant au moins deux ans au total.

Bien qu’au début des doutes aient surgi quant à savoir si l’Argentine pourrait ou non vivre avec l’athlète dans sa nouvelle étape professionnelle, étant donné les lois actuelles de l’Arabie saoudite qui interdisent à un couple de vivre ensemble sans s’être marié, tout semble indiquer que Georgina est déjà parfaitement intégrée dans le continent asiatique.

Bien sûr, face à un changement de garde-robe majeur. Et c’est qu’étant une femme étrangère, le modèle devrait se conformer à certaines règles sociales et culturelles, comme l’indique le ministère des Affaires étrangères : «habillée avec pudeur et décorum», dit-il expressément. Quelque chose qu’en ce moment, Georgina dépasserait de loin.

Un exemple a été son apparition aux Joy Awards 2023 il y a quelques heures à peine. Des prix qui reconnaissent et honorent le travail artistique du monde arabe. Là, la femme d’affaires hispano-argentine a porté l’une de ses plus belles tenues sur un tapis rouge.

Georgina a opté pour une longue robe en velours bleu cintrée à la taille, avec un décolleté bustier et une ouverture sur le côté, assortie d’une capuche en mousseline du même ton qui lui a servi à couvrir ses épaules, et de longs gants qui semblent évoquer le temps de Napoléon.

Le modèle a complété le look avec une ceinture bijou, des talons métalliques de la marque de luxe Le Silla et de longues boucles d’oreilles en diamants associées à un triple tour de cou.et un bracelet en argent, de la firme arabe Kooheji.

Elle-même s’est chargée de partager sa tenue à travers un post avec plusieurs clichés sur son profil Instagram, avec lequel elle a remercié son ami et créateur Ali Karoui, qui, selon Georgina elle-même, a confectionné la robe habillée en moins de 24 heures.

«Je l’ai appelé un jour avant de lui dire que j’avais besoin d’une robe et il m’a préparé ça, ce qui est incroyable», a-t-il déclaré.

Le créateur tunisien, fondateur de la société Ali Karoui Coutures, a déjà habillé le couple de Cristiano Ronaldo à plusieurs reprises, comme au Festival de Cannes ou au gala précédant les Latin Grammys.

En quelques minutes, la publication a atteint le million et demi de likes, avec des commentaires soulignant son choix : «Elle ressemble à une princesse», «spectaculaire» ou «son plus beau look», ont été quelques-uns des compliments qu’elle a reçus.